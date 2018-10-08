Правительство Ярославской области готовится представить концепцию новой экологической политики

8 Окт. 17:39 2018-10-08T17:39:18+03:00

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Совсем скоро Правительство Ярославской области закончит работу над новой экологической политикой. Концепция будет утверждена в течение месяца.

Так, например, в школах может появится междпредметный курс «Экология Ярославской области», а на базе местного зоопарка будет создан центр эколого-патриотического просвещения. Кроме того, новая концепция предполагает повышение квалификации учителей биологии и создание на базе образовательных учреждений лабораторий для наблюдения за состоянием окружающей среды

Однако, одним из самых важных моментов является работа над законопроектом «Об обращении с отходами», направленным на создание экологически безопасной системы оборота мусора и ограничение его ввоза из других регионов на захоронение