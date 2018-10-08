2018-10-08T17:39:18+03:00
Политика

Правительство Ярославской области готовится представить концепцию новой экологической политики

Концепция будет утверждена в течение месяца
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совсем скоро Правительство Ярославской области закончит работу над новой экологической политикой. Концепция будет утверждена в течение месяца.

Так, например, в школах может появится междпредметный курс «Экология Ярославской области», а на базе местного зоопарка будет создан центр эколого-патриотического просвещения. Кроме того, новая концепция предполагает повышение квалификации учителей биологии и создание на базе образовательных учреждений лабораторий для наблюдения за состоянием окружающей среды

Однако, одним из самых важных моментов является работа над законопроектом «Об обращении с отходами», направленным на создание экологически безопасной системы оборота мусора и ограничение его ввоза из других регионов на захоронение

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили