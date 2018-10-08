2018-10-08T16:45:55+03:00
Звезды

Елене Летучей подарили торт в виде горы мусора

Десерт был скопирован с фотографии ведущей на мусорном полигоне «Скоково» под Ярославлем
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Instagram Елены Летучей.Фото: Instagram Елены Летучей.
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Известной ярославской телеведущей Елене Летучей подарили торт, которой стилизован под груду мусора. Наверху груды отходов стоит съедобная фигурка самой Елены и оператор. Торт ведущей подарили в честь премьеры ее фильма «Елена Летучая. Без мусора в голове». Документальная картина посвящена экологии России.

- Хочу сказать слова благодарности всем ребятам, всей команде, которая снимала «Елена Летучая. Без мусора в голове», спасибо каждому. Это была нелёгкая работа, но мы справились. Благодарна каждому за профессионализм, - написала Летучая в своем Instagram.

Материалы для картины снимали и на ярославском полигоне Скоково. Премьера первой части фильма состоялась 30 сентября. По словам Елены Летучей, программу посмотрели около трех миллионов человек.

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