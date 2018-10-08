Ярославская прокуратура обязала мэрию отремонтировать улицу Строителей
Правоохранителей возмутили выбоины от Бабича до Ленинградского проспекта
Прокуратура поставила на контроль устранение нарушенийФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Прокуратура Ярославля обязала мэрию привести в надлежащее состояние улицу Строителей в Брагино. На участке дороги от Бабича до Ленинградского проспекта местами покрытие отсутствует вообще, а там, где оно есть - выбоины. Разметка здесь тоже отсутствует. Все это не только головная боль для автомобилистов, но и серьезное нарушение законодательства.
После проверки прокуратура направила иск в суд. Он был удовлетворен, и теперь мэрия Ярославля обязана устранить нарушения.
Пока решение в силу не вступило, однако, прокуратура поставила это на контроль.