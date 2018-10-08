Ярославская прокуратура обязала мэрию отремонтировать улицу Строителей

8 Окт. 16:02 2018-10-08T16:02:59+03:00

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Прокуратура Ярославля обязала мэрию привести в надлежащее состояние улицу Строителей в Брагино. На участке дороги от Бабича до Ленинградского проспекта местами покрытие отсутствует вообще, а там, где оно есть - выбоины. Разметка здесь тоже отсутствует. Все это не только головная боль для автомобилистов, но и серьезное нарушение законодательства.

После проверки прокуратура направила иск в суд. Он был удовлетворен, и теперь мэрия Ярославля обязана устранить нарушения.

Пока решение в силу не вступило, однако, прокуратура поставила это на контроль.