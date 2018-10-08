Ледовая арена, тренажеры, беговые дорожки: детский лагерь в Ярославской области переделают в спортивно-оздоровительный комплекс

8 Окт. 13:05 2018-10-08T13:05:19+03:00

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В Ярославской области хотят построить новый физкультурно-реабилитационный центр, сообщили в правительстве региона. Разместить объект планируют на территории бывшего детского лагеря имени Юрия Гагарина в Ярославском районе. Нашелся инвестор, который планирует приступить к работе уже весной 2019 года.

– Безусловно, это важный и своевременный инвестиционный проект, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Его реализация будет способствовать развитию инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений, увеличению численности занимающихся физкультурой. Также повлечет за собой рост поступлений от налогов в бюджет района.

На территории комплекса разместиться ледовая арена с трибунами, универсальный спортивный и тренажерный залы, открытые спортивные площадки, беговые и велодорожки. Двухэтажные корпуса и коттеджи приспособят для проживания спортсменов и персонала. В правительстве области отметили, что такие же центры в будущем могут появиться и в других районах области.