8 Окт. 12:31 2018-10-08T12:31:28+03:00

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Похоже, в Ярославль скоро придет «бабье лето». По крайней мере, об этом сообщают синоптики. По данным Гидрометцентра, потепление придет в Ярославль уже в середине этой недели.

- На место дождливого Атлантического циклона с юго-запада центральный регион спешит накрыть область повышенного давления, - сообщают метеорологи.

Днем во вторник, 9 октября, ожидается около 10 градусов тепла, а со среды, 10 октября, до конца недели столбик термометра будет подниматься днем до 12-14 градусов. Ночью тоже будет относительно тепло – до плюс 5-8 градусов. При этом во вторник, пятницу и субботу ожидается переменная облачность, солнышко периодически будет выглядывать из-за туч. В среду, четверг и воскресенье – облачно. Кроме того, со среды до конца рабочей недели на улицу надо выходить с зонтиком – возможны дожди.