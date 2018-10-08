2018-10-08T12:07:49+03:00
Общество

Пропавшего под Ярославлем Дениса Дьякова нашли мертвым: его убило током

Тело обнаружили на территории заброшенного детского лагеря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: "ЯрСпас".Фото: "ЯрСпас".
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Пропавшего 4 октября в Ярославской области 28-летнего Дениса Дьякова нашли мертвым. Тело на территории заброшенного детского лагеря, недалеко от деревни Забелино Тутаевского района, обнаружили местные жители. Труп лежал под линией электропередачи. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной смерти стало поражение техническим током.

- По данному факту Тутаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Напомним, Дениса искала полиция и волонтеры. Приносим соболезнования родным и близким молодого мужчины.

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