Дерзкое ограбление в Ярославле: посреди дня у клиента автосервиса отобрали 420 тысяч рублей

8 Окт. 10:42 2018-10-08T10:42:22+03:00

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В Брагино у автосервиса посреди рабочего дня избили ярославца и забрали у него из кармана 420 тысяч рублей, сообщают в УМВД по Ярославской области. Выяснилось, что грабитель тоже приехал ремонтировать машину.

- Полицейские задержали ранее судимого 25-летнего безработного, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Он признался в преступлении и рассказал, что приехал к автосервису и увидел пачку денег у другого клиента. После этого он решился на преступление.

На молодого человека завели уголовное дело за грабеж. Сейчас его заключили под стражу.