Ярославцы вывесили на балконе огромную «открытку» для Путина

8 Окт. 10:33 2018-10-08T11:06:44+03:00

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7 октября у президента России Владимира Путина был День рождения. С праздником главу государства решили поздравить и простые ярославцы.

- Шёл сегодня по Ярославлю, смотрю плакат какой-то на балконе висит, а это кто-то Владимира Владимировича с Днём Рождения поздравляет. Присоединяюсь к поздравлениям. Желаю президенту здоровья и сил! – написал на своей страничке в сети «ВКонтакте» ярославец Даниил Щербаков.

Фото разлетелось по соцсетям и стремительно набирает лайки. Некоторые прокомментировали, что тоже готовы повесить такие плакаты.

Напомним, ярославский Волковский театр возглавил список лучших нестоличных театров России.