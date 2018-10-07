Ярославский театр возглавил список лучших в России

7 Окт. 20:07 2018-10-07T20:07:26+03:00

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Волковский театр в Ярославле возглавил список лучших нестоличных театров России. Список лучших составила компания «Яндекс». Всего в подборку вошли 19 театров из разных уголков России. В краткой справке «Яндекс» рассказал, что ярославский театр - старейший русский драматический театр в стране. Там же упомянули, что театр возродился в конце нулевых, когда туда пришел директор Борис Мездрич.

- Сейчас театром руководит режиссер Евгений Марчелли, мастер неочевидных прочтений классики, - написано в справке, - у него нужно смотреть прежде всего «Без названия» и «Месяц в деревне».

Рекомендация выходит в поисковике по запросам "лучшие театры не в москве", "лучшие театры не петербург", "лучшие театры не столица" и похожим. Так что, если театрал еще не знает о том, что ярославский театр - лучший, он обязательно узнает.