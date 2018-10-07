2018-10-07T17:40:15+03:00
Происшествия

Незнание ПДД приводит к ДТП: в Рыбинске столкнулись две машины

Один из водителей поворачивал налево из крайней правой полосы [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
"Жигули" сильно пострадали"Жигули" сильно пострадалиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Вечером субботы, 6 октября, в Рыбинске на большой скорости столкнулись две машины – светлый «Рено Логан» и темная семерка «Жигулей». Столкновение произошло на перекрестке улиц 9 Мая и Суркова. Иномарка поворачивала налево из крайней правой полосы, когда в нее влетел «Жигуль». Очевидно, из-за стоящей на светофоре машины водителю «Жигулей» не было видно автохама.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Скорее всего, пострадали пассажир «Логана» - удар пришелся именно туда – и водитель «Жигулей». А если в отечественной машине был пассажир, то он тоже вряд ли остался без травм – весь перед «Жигуля» пострадал.

ДТП в Рыбинске, 6.10.18.Видео: АТЕЛ Рыбинск

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили