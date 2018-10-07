Незнание ПДД приводит к ДТП: в Рыбинске столкнулись две машины
Вечером субботы, 6 октября, в Рыбинске на большой скорости столкнулись две машины – светлый «Рено Логан» и темная семерка «Жигулей». Столкновение произошло на перекрестке улиц 9 Мая и Суркова. Иномарка поворачивала налево из крайней правой полосы, когда в нее влетел «Жигуль». Очевидно, из-за стоящей на светофоре машины водителю «Жигулей» не было видно автохама.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - сказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Скорее всего, пострадали пассажир «Логана» - удар пришелся именно туда – и водитель «Жигулей». А если в отечественной машине был пассажир, то он тоже вряд ли остался без травм – весь перед «Жигуля» пострадал.
ДТП в Рыбинске, 6.10.18.Видео: АТЕЛ Рыбинск