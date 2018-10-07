Незнание ПДД приводит к ДТП: в Рыбинске столкнулись две машины

7 Окт. 17:40 2018-10-07T17:40:15+03:00

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Вечером субботы, 6 октября, в Рыбинске на большой скорости столкнулись две машины – светлый «Рено Логан» и темная семерка «Жигулей». Столкновение произошло на перекрестке улиц 9 Мая и Суркова. Иномарка поворачивала налево из крайней правой полосы, когда в нее влетел «Жигуль». Очевидно, из-за стоящей на светофоре машины водителю «Жигулей» не было видно автохама.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - сказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Скорее всего, пострадали пассажир «Логана» - удар пришелся именно туда – и водитель «Жигулей». А если в отечественной машине был пассажир, то он тоже вряд ли остался без травм – весь перед «Жигуля» пострадал.