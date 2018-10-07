В Рыбинске мошенники украли у двух людей по 10 тысяч рублей

7 Окт. 15:48 2018-10-07T15:49:02+03:00

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В Рыбинске произошло сразу два похожих случая с одинаковыми ущербами. В первом 37-летний мужчина попытался продать диван в Интернете. Он выложил объявление на одном из сайтов и ждал отклика. И тот не заставил себя ждать. Рыбинцу позвонили неизвестные, заверили его, что хотят купить диван, но для этого им нужны все данные банковской карты продавца. Мужчина, не подозревая подвоха, продиктовал все данные. И лишился 10 тысяч рублей.

Столько же украли у 69-летней бабушки. Ей тоже позвонили. Но с угрозами.

- Неизвестные по телефону сообщили, что ее внук совершил тяжкое преступление, чтобы избежать уголовной ответственности нужно заплатить, - рассказали в ярославской полиции.

Бабушка испугалась за внука и отдала настоящим преступникам 10 тысяч рублей. Она стала очередной жертвой мошенников.