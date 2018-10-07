В Ярославском районе ищут невысокого мужчину с татуировками

7 Окт. 13:35 2018-10-07T14:40:45+03:00

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В четверг, 4 октября, в Ярославском районе пропал 28-летний Денис Дьяков. В два часа дня он ушел из дома в поселке Красный Волгарь и до сих пор никто не знает, где он.

Мужчина невысокий, рост около полутора метров, выглядит на свой возраст, худощав. Волосы светлые. На руках и груди татуировки.

Денис Дьяков был одет в черно-белую куртку, красные спортивные брюки и черные резиновые сапоги-дутики.

Если кто-то видел его после 4 октября, знает или предполагает, где он может находиться, стоит рассказать об этом полиции, спасателям по номерам 02, 102 или 112. Или позвонить на горячую линию ЯрСпаса – 8-910-964-08-38.