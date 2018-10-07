2018-10-07T12:27:34+03:00
Общество

Елочный воришка засветился на видео ярославны

Мотивы мужчины остались неизвестными [видео]
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Внешности похитителя на видео не разглядетьВнешности похитителя на видео не разглядетьФото: скриншот с видео
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В сети появилось видео необычной кражи на Ленинградском проспекте в Ярославле. Новый год еще не скоро, елочные базары пока не открылись, елочку взять негде. Хотя погодите, по всему городу этих елочек столько стоит – подходи и бери. Возможно, так рассуждал предприимчивый мужчина, который засветился на видео с елкой на плече.

- Выкопал елку и понес в неизвестном направлении, - удрученно прокомментировала автор видео.

Реакция ярославцев на видео оказалась необычной. Большинство комментаторов стали защищать мужчину, убеждая остальных, что он просто захотел спасти елочку от экскаватора. И это вполне рабочая версия – несколько десятков труб, сваленных рядом, это подтверждают. Также немало возмущенных граждан упрекнули автора видео, что она не позвонила в полицию, а включила камеру. Но что бы сказала полиция, если бы услышала «У нас елку украли. Вор уже скрылся. Нет, я высоко живу, лицо не разглядела»? Ну, посмеялась бы. И только несколько человек посмеялись над тем, что мужчина заранее готовится к Новому году.

Потащил он нашу ёлочку в неизвестном направлении.Видео: Жесть Ярославль

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