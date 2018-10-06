«Локомотив» вырвал победу у обладателя Кубка Гагарина

6 Окт. 21:06 2018-10-06T21:06:39+03:00

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После вымученной домашней победы в прошлом матче над «Торпедо» в гости к «Локомотиву» пожаловал нынешний обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак барс». Как правило, игры с казанцами у ярославцев проходят со сложностями.

Не стала исключением и субботняя игра в «Арене-2000» уже на 4-й минуте неосторожная игра в своей зоне привела к потере шайбы, которая через пару секунд оказалась в воротах Коновалова. Пропущенный гол надолго сбил наших парней с настроя на атаку, однако в обороне они уже не ошибались. Оставалось дождаться ошибок соперника, чтобы реализовать свои шансы на удачу. И такой шанс, причем, на полновесные 5 минут получился в конце второго периода за грубый фол против Коваленко. Мало того, через минуту казанцы остаются втроем!

Однако шикарный шанс использовать не получилось, потому что судьи изловчились «наградить» фолом Козуна за перехват шайбы рукой. Но «лишнего» все же удалось реализовать уже в третьем периоде, когда Контиола при «4 против3» без помех докатил до убойной позиции и сравнял счет. Через минуту вернувшийся Козун «поквитался» за удаление и вывел наших вперед. Отчаянные попытки «барсов» на спасение наши так же отчаянно отбили и добились важной победы

«Локомотив» - «Ак барс» - 2:1(0:1;0:0;2:0)