2018-10-06T17:50:15+03:00
Спорт

«Шинник» дома разгромил лидера ФНЛ

Команда Александра Побегалова красиво реабилитировалась за полосу неудач
Виктор ПОЛЯК
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От матча своей команды против «Тамбова» ярославские болельщики ожидали чего угодно, зная про травмы ведущих игроков и недавние неудачи. Но вряд ли кто-либо ожидал, что ребята Побегалова покажут такой бойцовский характер, что даже приехавший в Ярославль за очками «Тамбов» будет разбит в пух и прах.

Ярославцы буквально костьми ложились в борьбе за мяч, опережая тамбовских технарей перехватами мяча на земле и в воздухе. Нашему голкиперу Яшину за весь матч только однажды довелось выручать своих, хотя возле ворот не раз было, как в котле. Но защита была бесподобна. А впереди ярославцы были куда острее, используя острые выпады. Правда, самый первый на 15-й минуте не принес гола, хотя в штрафной гостей сбили Самодина. Но судья расценил это не пенальти, а симуляцией. Сам Самодин на это ответил после перерыва. Второй выпад на 26-й минуте получился показательным. Рывок Самойлова слева, прострел через штрафную и Камилов, подработав мяч, вколачивает его в сетку. Самойлов мог сделать и гол «в раздевалку», но не получилось.

Зато после перерыва Камилов изящно сыграл на лицевой и с паузой «нашел» перед воротами ногу Самодина. С двух метров Сергей не мажет – 2:0. Тамбов бросился отыгрываться, но ярославцы и темп сбивали, и беспощадно бились за мячи. А напоследок еще раз подловили гостей прорывом слева. Пас на того же Самодина, который с линии штрафной ставит разгромную точку.

«Шинник» - «Тамбов» - 3:0(1:0)

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