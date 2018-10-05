«Буревестник» победно дебютировал в Суперлиге-1

5 Окт. 22:01 2018-10-05T22:02:17+03:00

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Впервые пробившись более высокий уровень чемпионата России, ярославская команда уже дебютным матчем показала, что пришли сюда в Суперлигу-1 не мальчики для битья. Практически с первых минут ярославцы навязали армейцам жесткую опеку, не позволяя атаковать без помех. Такой тактикой «Буревестник» сразу оказался лидером в счете и оставался им до конца матча. Лишь пару раз за игру москвичам удалось ценой отчаянных усилий сократить отставание до одного броска. Но ответ ярославцев следовал адекватным, но с добавкой. Ярославцы превзошли армейцев почти по всем показателя результативности, за исключением 3-очковых. Но и тут разница была в одном попадании. А вот по игре москвичи отстали и в 2-очковых, и по штрафным, что дало нашим заметный перевес, достигавший, по большей части, двузначного. Особенно удачно ярославцы провели второй периода, когда затерзали хозяев разнообразием атак. Причем, явного лидера в наборе очков у «Буревестника» не оказалось, что было еще более проблемно для москвичей. В итоге у нас четверо набросали в корзину ЦСКА-2 по 10 и более очков (Агеев, Томассон, Карпачев и Чоходаревич). Напряжение в игре выросло на последних секундах, когда отрыв сократился до 5-7 очков. Причем, был эпизод, когда за 4 секунды игры команды сумели набрать по 4 очка. Однако победу ярославцы не упустили.

ЦСКА-2 – «Буревестник» - 77:82 (20:21, 13:23, 19:20, 25:18)