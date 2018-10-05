2018-10-05T20:58:19+03:00
Общество

Это коррупция: прокуратура обвинила две администрации в Ярославской области за несовременность

Сельские поселения не выкладывали документы в Интернет
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Прокуратура нашла нарушения в двух администрацияхПрокуратура нашла нарушения в двух администрацияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два сельских поселения в Ярославской области нарушили законы о коррупции. Прокуратура нашла потенциально опасные нарушения в Некоузском и Волжском сельских поселениях. Ни там, ни там не проводили антикоррупционные проверки проектов и не выкладывали документы в Интернет.

- По результатам проверки главам Некоузского и Волжского сельских поселений внесены представления об устранении выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Теперь прокуратура проследит, чтобы эти администрации стали современнее и продуктивнее. Ради их же блага. Чтобы избежать обвинений в коррупции, придется полностью раскрыть все этапы своей работы.

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