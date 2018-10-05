Подарок себе: ярославец украл у друга ключи и деньги и сдался полиции

5 Окт. 19:05 2018-10-05T19:05:26+03:00

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В Ярославле произошло не самое обычное событие – вор пришел с повинной. Еще 23 февраля он сидел в квартире у друга, видимо, отмечал праздник под некоторым количеством алкоголя. В какой-то момент ему в голову пришла преступная идея. И от друга 38-летний ярославец ушел уже с чужими вещами. В карманы преступника перекочевали мобильный телефон с симкой, портмоне с деньгами, ключи, карта водителя и две банковские карточки.

- Подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, признал свою вину в полном объеме, - рассказали в ярославской прокуратуре, - уголовное дело рассмотрено без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке.

Суд смягчил приговор ярославцу за то, что он пришел с повинной, помогал расследованию, а также за трех несовершеннолетних детей. В итоге за кражу вещей на 8 тысяч рублей мужчина отработает 200 часов на обязательных работах.