«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Самый-самый кот»
Кот Тимофей - выбор редакции КП!Фото: Роман Рыжиков
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Сегодня, в редакции КП-Ярославль награждали участников нашего фотоконкурса «Самый-самый кот». Работу ненадолго парализовал вислоухий шотландец Тимофей, а победители получили призы от партнеров конкурса – сети «Четыре лапы» и зоомагазина «Ражий пес».
Скоро на сайте стартует новый конкурс. Следите за нашей лентой на kp.ru и в социальных сетях!
Победители получили сертификаты от наших партнеровФото: Роман Рыжиков
Фото: Роман Рыжиков