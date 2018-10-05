2018-10-05T18:04:05+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Самый-самый кот»

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Кот Тимофей - выбор редакции КП!Кот Тимофей - выбор редакции КП!Фото: Роман Рыжиков
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Сегодня, в редакции КП-Ярославль награждали участников нашего фотоконкурса «Самый-самый кот». Работу ненадолго парализовал вислоухий шотландец Тимофей, а победители получили призы от партнеров конкурса – сети «Четыре лапы» и зоомагазина «Ражий пес».

Скоро на сайте стартует новый конкурс. Следите за нашей лентой на kp.ru и в социальных сетях!

Победители получили сертификаты от наших партнеров Фото: Роман Рыжиков

Победители получили сертификаты от наших партнеровФото: Роман Рыжиков

Фото: Роман Рыжиков

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