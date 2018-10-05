2018-10-05T17:45:43+03:00
Общество

Юбилейный парк Ярославля ждет обновление

Благоустроить его хотят в 2019 году
Полина ЗАЙЦЕВА
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Юбилейный парк Ярославля ждет обновление.Юбилейный парк Ярославля ждет обновление.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле планируют благоустроить Юбилейный парк. Открытие обновлённого места отдыха ярославцев намечено на 2019 год. В парке хотят сделать новую детскую площадку, обустроить места для занятий спортом, обновить освещение и заасфальтировать дорожки. На центральной аллее выложат плитку.

- Юбилейный парк располагается в центральной части, и, безусловно, он должен развиваться вместе с городом, — сказал исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. — Задумок очень много, но мы будем исходить из тех предложений, которые высказывают сами жители города. Решения в кабинетах приниматься не будут.

Помимо всего прочего, в парке планируется создание интерактивной выставки. Зона с аттракционами пополнится тремя развлекательными объектами.

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