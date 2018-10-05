«У красоты не бывает границ»: в Ярославле проходит выставка фотопортретов девушек с ограниченными возможностями

5 Окт. 17:37 2018-10-05T17:55:08+03:00

Проект доказывает, что у красоты нет рамок и стандартов

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В Ярославле открыли фотовыставку «Красота против стандартов», которая ломает все стереотипы. Ее старт прошел 22 сентября в ДК имени Добрынина. Сейчас выставку можно посмотреть в ТРЦ «Аура», а затем она переедет в КЗЦ «Миллениум».

- Мы показали красоту и уникальность людей с инвалидностью, при этом мы не скрывали особенности участников. Наоборот, показали, что у красоты нет стандартов, нет рамок и границ, - рассказали организаторы.

Примеры участниц проекта не могут не вдохновлять.

Ирина Денисова. Фото: Алла Глазнева.

- С рождения я не могу ходить. ДЦП не помешало мне выйти замуж и родить сыночка, - поделилась Ирина Денисова, консультант одной из косметических компаний. - Огромное спасибо организаторам и всей большой команде за такой прекрасный проект. Благодаря ему я преодолела страх выйти на сцену. Мечты сбываются - главное сильно захотеть!

Анжелика Кудряшова. Фото: Вадим Грачев.

- Спасибо всем огромное за прекрасное, волнительное и незабываемое время! За знакомство с удивительными людьми, за то, что дали почувствовать себя ослепительной! Чудесное чувство, скажу я вам! – оставила свой отзыв Анжелика Кудряшова. - Желаю нашим организаторам и всей большой команде много интересных проектов, вдохновения, творческих успехов и огромного счастья!