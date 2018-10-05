В Ярославле спасатели с помощью крана освобождали машину из-под упавшего дерева

5 Окт. 16:39 2018-10-05T19:54:26+03:00

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В Ярославле, у одного из домов по улице Калинина сухое дерево упало на автомобиль. Водитель, выйдя на улицу, обнаружил, что его машина заблокирована. Мужчина вызвал на помощь спасателей Центра гражданской защиты.

- Дерево, видимо, из-за порывов ветра, треснуло и упало, - рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты города Ярославля. - Тополь упал вдоль всей крыши, повредив и капот, и крышу, и стекло.

Спасатели опилили ветки и часть ствола. Однако опасаясь нанести ещё большие повреждения легковушке, специалисты решили не снимать дерево самостоятельно. Они вызвали кран-манипулятор, с помощью которого удалось легко освободить машину.