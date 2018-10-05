В Ярославле мужчина с пистолетом ограбил отделение «Почты России»

5 Окт. 15:56 2018-10-05T15:56:36+03:00

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Сегодня, 5 октября, неизвестный ограбил отделение «Почты России» на улице 1905 года в Брагино. Мужчина ворвался с пистолетом в зал и украл выручку.

- Сейчас возбуждено уголовное дело за разбойное нападение, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

Как сообщают в «Почте России», во время нападения никто не пострадал.

- Инцидент не отразится на выплатах клиентам. Все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме, - говорится в сообщении пресс-службы компании. - Сегодня обслуживание клиентов данного отделения осуществляется соседними отделениями почтовой связи 19 и 64, по адресам: проезд Кольцова, 12 и улица Бабича, 11.

Все средства и ценности, с которыми работают в отделении, были застрахованы.