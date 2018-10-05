В Ярославской области выявлены новые случаи бешенства у животных
На этот раз переносчиками болезни стали енотовидные собаки
Изменить размер текста:
В селе Лахоть Гаврилов-Ямского района и в Данилове выявлены 2 случая бешенства у енотовидных собак. Эти районы области считаются неблагополучными из-за большого количества инфицированных животных.
- Всего за истекший период 2018 года на территории области зафиксировано 18 случаев бешенства в 18 неблагополучных пунктах, - рассказали в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области.
Самыми распространенными переносчиками бешенства являются лисы и енотовидные собаки, страдают домашние собаки и кошки. Однако на территории области заболевание было выявлено даже у мыши.