В Ярославской области выявлены новые случаи бешенства у животных

5 Окт. 15:07 2018-10-05T15:07:52+03:00

На этот раз переносчиками болезни стали енотовидные собаки

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В селе Лахоть Гаврилов-Ямского района и в Данилове выявлены 2 случая бешенства у енотовидных собак. Эти районы области считаются неблагополучными из-за большого количества инфицированных животных.

- Всего за истекший период 2018 года на территории области зафиксировано 18 случаев бешенства в 18 неблагополучных пунктах, - рассказали в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области.

Самыми распространенными переносчиками бешенства являются лисы и енотовидные собаки, страдают домашние собаки и кошки. Однако на территории области заболевание было выявлено даже у мыши.