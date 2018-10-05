5 Окт. 13:29 2018-10-05T13:29:26+03:00

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В Ярославле начали делать фундамент нового садика. Он появится в Дзержинском районе – в микрорайоне «Яблоневый посад». Он рассчитан на 280 малышей. Здание будет трехэтажным, из кирпича, с утепленным фасадом. При возведении объекта будут применяться современные технологии, сообщили в мэрии города.

– Это дошкольное учреждение крайне необходимо микрорайону, – отметил и.о. мэра Ярославля Владимир Волков. – «Яблоневый посад» стремительно растет, развивается, и здесь все больше семей с детьми.

Работы на объекте начались в июне. Стоимость строительства – 208 миллионов. Более 43 миллионов рублей на строительство этого дошкольного учреждения Ярославская область получила из федерального бюджета. Достроить садик должны в ноябре следующего года.