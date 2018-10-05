В Ярославской области на трассе грузовик сбил пешехода: мужчина погиб
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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В Ярославской области грузовик «Рено Премиум» сбил пешехода, сообщают в УМВД по Ярославской области. ДТП произошло 4 октября, около одиннадцати часов вечера, на 362-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Первомайском районе.
- Грузовой автомобиль двигался в сторону Ярославля, - рассказали в пресс-службе ведомства. - 30-летнего мужчину сбили, когда он переходил дорогу рядом с надземным пешеходным переходом. На его одежде не было светоотражающих элементов.
Как сообщают в полиции, мужчина скончался на месте аварии. Сейчас проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.