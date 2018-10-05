2018-10-05T09:03:53+03:00
Общество

Чемпион по боксу Александр Поветкин пожелал ярославской молодежи не сдаваться

Также он встретился с руководителями города и области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин (справа) и боец смешанных единоборств Роман Зенцов приехали в Ярославль.Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин (справа) и боец смешанных единоборств Роман Зенцов приехали в Ярославль.Фото: Мэрия Ярославля
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4 октября в Ярославль приехали олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин и боец смешанных единоборств Роман Зенцов. Именитые спортсмены посетили ярославскую спортивную школу Олимпийского резерва № 20 и пообщались с юными боксёрами.

Именитые спортсмены побывали в спортивной школе №20. Фото: Мэрия Ярославля

Именитые спортсмены побывали в спортивной школе №20.Фото: Мэрия Ярославля

— Я занимаюсь боксом с 13 лет. И сейчас, глядя в глаза этим молодым ребятам, мне хочется пожелать им лишь одного — не сдаваться. Впереди будет много трудностей и лишений, но если цель поставлена, то надо идти к ней несмотря ни на что, — отметил Александр Поветкин.

Он пообещал ярославцам вернуться со своим тренером и провести мастер-класс. Произойдет это в ноябре или декабре. Также Поветкин и Зенцов пообщались с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и исполняющим обязанности мэра Ярославля Владимиром Волковым.

Прием у губернатора. Фото: Мэрия Ярославля

Прием у губернатора.Фото: Мэрия Ярославля

— Я и сам в детстве занимался боксом. Сейчас люблю наблюдать за именитыми спортсменами и смотреть знаковые чемпионские бои, - отметил Волков.

И.о. мэра Владимир Волков сказал, что тоже занимался боксом. Фото: Мэрия Ярославля

И.о. мэра Владимир Волков сказал, что тоже занимался боксом.Фото: Мэрия Ярославля

Напомним, у Владимира Волкова 4 октября был первый рабочий день в качестве и.о. мэра Ярославля.

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