2018-10-05T08:17:12+03:00
Общество

У кинотеатра «Родина» в Ярославле начали устанавливать «паруса»

Монумент приурочен к к 100-летнему юбилею ВЛКСМ.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Монумент приурочен к к 100-летнему юбилею ВЛКСМ.Монумент приурочен к к 100-летнему юбилею ВЛКСМ.Фото: Александр Клещев
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В Ярославле в парке напротив кинотеатра «Родина» начали устанавливать монумент к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Работы стартовали 4 октября. Из-за этого вход на территорию сквера частично ограничен.

Напомним, здесь должен появиться монумент, прозванный в народе «парусами». Этот проект был выбран из восьми предложенных скульпторами вариантов. Группа абстрактных конструкций обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к непостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи. При этом, по словам авторов проекта, объекты спроектированы при помощи современных алгоритмических технологий.

Из-за работ вход в сквер ограничен. Фото: Александр Клещев

Из-за работ вход в сквер ограничен.Фото: Александр Клещев

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