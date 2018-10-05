У кинотеатра «Родина» в Ярославле начали устанавливать «паруса»

5 Окт. 08:17 2018-10-05T08:17:12+03:00

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В Ярославле в парке напротив кинотеатра «Родина» начали устанавливать монумент к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Работы стартовали 4 октября. Из-за этого вход на территорию сквера частично ограничен.

Напомним, здесь должен появиться монумент, прозванный в народе «парусами». Этот проект был выбран из восьми предложенных скульпторами вариантов. Группа абстрактных конструкций обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к непостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи. При этом, по словам авторов проекта, объекты спроектированы при помощи современных алгоритмических технологий.