2018-10-04T22:37:54+03:00
Общество

Люди в шлемах и противогазах: в Ярославле прошла штабная тренировка по гражданской обороне

Специалисты проверили готовность объектов быть использованными по назначению.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле прошла штабная тренировка по гражданской обороне. фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле прошла штабная тренировка по гражданской обороне. фото: ЦГЗ Ярославля.
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С 1 по 3 октября в Ярославле и области проходила штабная тренировка по гражданской обороне, в ходе которой проверяли готовность объектов быть использованными по назначению. Пункт временного размещения был развернут на базе ДК «Магистраль,» пункт станции специальной обработки транспорта - на базе ПАТП-1, пункт выдачи средств индивидуальной защиты - на базе управдома Заволжского района. Практику ликвидации условной аварии, связанной с утечкой аммиака отрабатывали на Автодизеле.

- Одним из объектов проверки вчера стал сборный эвакуационный пункт, который был развернут на базе одной из городских школ сотрудниками Ярославского радиозавода. Через него эвакуируются несколько организаций, всего около 5 тысяч человек. Администрация его состоит из 15 человек - работников радиозавода. Кроме того, к тренировке были привлечены сотрудники полиции, детского сада, больницы и школы,- рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

У входа на сборный эвакуационный пункт группы статистов, имитирующих эвакуируемое население, встречал пост охраны общественного порядка, проверяющий документы, затем прибывших регистрировали, формировали группы, которые и направлялись к пунктам посадки для отъезда в безопасные районы. В ожидании отправки люди могли воспользоваться медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка. На случай отсутствия электричества здесь предусмотрена ручная сирена. Громким воем она привлечет внимание людей на большом расстоянии. Но на полную мощность ее в этот раз не стали раскручивать, так как в школе шли уроки.

Пункт станции специальной обработки транспорта организовали на базе ПАТП-1.

Пункт станции специальной обработки транспорта организовали на базе ПАТП-1.

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