В Ярославле на здание спортивного центра рухнуло огромное дерево
В Ярославле на здание центра спортивной подготовки рухнуло огромное дерево. ЧП произошло утром 4 октября на улице Некрасова. На место происшествия вызвали спасателей городского Центра гражданской защиты.
- Огромный старый вяз обхватом около метра упал через забор на здание спортивной школы. Было повреждено окно, треснуло стекло. Силами смены спилить огромное дерево было невозможно, на подмогу приехала автовышка, - сообщили в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.
Рухнувший на здание ствол пилили частями, чтобы не повредить окна. Вся работа заняла чуть больше часа.
Напомним, днем 4 октября в Ярославской области во время уроков начался пожар в сельской школе.