2018-10-04T22:20:08+03:00
Происшествия

В Ярославле на здание спортивного центра рухнуло огромное дерево

На помощь вызвали спасателей городского Центра гражданской защиты.
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле на спортивную школу упало дерево. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле на спортивную школу упало дерево. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле на здание центра спортивной подготовки рухнуло огромное дерево. ЧП произошло утром 4 октября на улице Некрасова. На место происшествия вызвали спасателей городского Центра гражданской защиты.

- Огромный старый вяз обхватом около метра упал через забор на здание спортивной школы. Было повреждено окно, треснуло стекло. Силами смены спилить огромное дерево было невозможно, на подмогу приехала автовышка, - сообщили в пресс-службе ЦГЗ Ярославля.

Рухнувший на здание ствол пилили частями, чтобы не повредить окна. Вся работа заняла чуть больше часа.

Напомним, днем 4 октября в Ярославской области во время уроков начался пожар в сельской школе.

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