2018-10-04T23:07:43+03:00
Спорт

Победный буллит Коваленко-младшего прервал серию неудач ярославского «Локомотива»

Голу Апалькова не хватило 8 секунд до полновесной победы команды Дмитрия Квартальнова
Семен ПЕТУХОВ
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«Локомотив» - «Торпедо».«Локомотив» - «Торпедо».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Не самая удачная серия ярославской хоккейной команды с потерями очков и с нервной игрой и в матче с нижегородским «Торпедо» могла продолжиться. Активные действия нашей молодежи никак не воплощались в голы. Первый период принес огорчение, когда дальний бросок по воротам Коновалова достиг цели. Ярославцы никак не могли добраться до ударных позиций и уповали на удачу при «лишь бы бросить». Но удача не торопилась помочь.

«Локомотив» - «Торпедо». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Во втором периоде она еще раз изменила. Торпедовцы ловко использовали отложенный штраф при атаке возле своей скамейки и ситуация стала угрожающей. Положение спас защитник Кутузов, рванувший в атаку и подаривший, как на блюде, шайбу Егору Аверину. Этот гол и преобразил игру наших, прибавивших в скорости.

Вскоре Козун мастерски реализовал выход «один в ноль». Когда же в третьем периоде Апальков после броска того же Козуна подправил шайбу в цель, можно было надеяться, что гол прервет неудачную серию и принесет «Локомотиву» полновесный два очка. Но на последних секундах нашим не хватило бдительности у своих ворот и за 8 секунд до сирены – ничья. Овертайм ничего не изменил, хотя Апальков дважды мог забить. Пришлось бить буллиты. Здесь отличился Коновалов, отразив все броски. А победный буллит исполнил Коваленко-младший.

«Локомотив» - «Торпедо». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) – 4:3 Б (0:1;2:1;1:1;0:0;1:0)

«Локомотив» - «Торпедо». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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