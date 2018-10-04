Пожар в школе Ярославской области потушили: что выгорело

4 Окт. 21:33 2018-10-04T21:33:07+03:00

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МЧС по Ярославской области сообщило, что возникший в школе села Марково Ростовского района, полностью ликвидировали в 19 часов 40 минут.

– Благодаря грамотным действиям руководства школы, а также пожарным огонь потушен. Учителя и школьники оперативно покинули здание. Были приняты все меры для обеспечения безопасности детей, – сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, который выезжал на место ДТП.

Также власти пояснили, что в школе занимаются 25 человек с 5 по 9 класс. После происшествия учебный процесс для них организуют во втором здании школы, где учатся начальные классы. В школе выгорел чердак. В данный момент следователи выясняют причины возгорания.