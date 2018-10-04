2018-10-04T21:33:07+03:00
Происшествия

Пожар в школе Ярославской области потушили: что выгорело

Детей временно перевели в другое здание
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У деревянной школы сгорел чердак.У деревянной школы сгорел чердак.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

МЧС по Ярославской области сообщило, что возникший в школе села Марково Ростовского района, полностью ликвидировали в 19 часов 40 минут.

– Благодаря грамотным действиям руководства школы, а также пожарным огонь потушен. Учителя и школьники оперативно покинули здание. Были приняты все меры для обеспечения безопасности детей, – сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, который выезжал на место ДТП.

Также власти пояснили, что в школе занимаются 25 человек с 5 по 9 класс. После происшествия учебный процесс для них организуют во втором здании школы, где учатся начальные классы. В школе выгорел чердак. В данный момент следователи выясняют причины возгорания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили