Иномарка вдребезги. На оживленном перекрестке в Ярославле джип протаранил легковушку

4 Окт. 19:22 2018-10-05T11:23:57+03:00

Одного из участников ДТП с переломом и другими травмами увезли на скорой

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Вечером в четверг, 4 октября, около половины седьмого на пересечении проспекта Толбухина и улицы Свердлова столкнулись две иномарки. На оживленном перекрестке Range Rover с московскими номерами протаранил Chevrolet Cobalt.

Внедорожник пострадал в аварии значительно меньшеФото: Роман Рыжиков

Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону. Переднюю дверь буквально вдавило внутрь. После столкновения с джипом легковушка врезалась в столб и повредила светофор. В Chevrolet пострадал 45-летний мужчина-пассажир. Со слов водителя, его с переломом ключицы и травмой ноги на "скорой" доставили в больницу.23-летняя девушка-пассажирка нуждается в амбулаторном лечении. Находившийся за рулем 45-летний мужчина не пострадал. За рулем внедорожника находилась 28-летняя девушка. Ни она, ни ее пассажиры не пострадали. Да и сам Range Rover получил значительно меньшие повреждения.

Обстоятельства аварии уточняются.