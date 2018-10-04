2018-10-04T18:15:00+03:00
Общество

В правительстве прокомментировали слухи об увольнении зампреда Виталия Ткаченко

По словам пресс-службы, он вернулся из отпуска и продолжает работать
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В правительстве Ярославской области прокомментировали слухи об отставке зампреда Виталия Ткаченко. Они появились в ярославских телеграм-каналах.

- Такие слухи ходят уже два года, - говорят в пресс-службе областной администрации. - Виталий Владимирович вернулся из отпуска и работает - сегодня у него были совещания и работа в проектном офисе БКД.

Виталий Ткаченко стал заместителем председателя правительства Ярославской области в октябре 2016 года. Он курирует вопросы строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили