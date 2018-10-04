В правительстве прокомментировали слухи об увольнении зампреда Виталия Ткаченко

4 Окт. 18:15 2018-10-04T18:15:00+03:00

По словам пресс-службы, он вернулся из отпуска и продолжает работать

Изменить размер текста: A A

В правительстве Ярославской области прокомментировали слухи об отставке зампреда Виталия Ткаченко. Они появились в ярославских телеграм-каналах.

- Такие слухи ходят уже два года, - говорят в пресс-службе областной администрации. - Виталий Владимирович вернулся из отпуска и работает - сегодня у него были совещания и работа в проектном офисе БКД.

Виталий Ткаченко стал заместителем председателя правительства Ярославской области в октябре 2016 года. Он курирует вопросы строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.