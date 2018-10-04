В правительстве прокомментировали слухи об увольнении зампреда Виталия Ткаченко
По словам пресс-службы, он вернулся из отпуска и продолжает работать
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В правительстве Ярославской области прокомментировали слухи об отставке зампреда Виталия Ткаченко. Они появились в ярославских телеграм-каналах.
- Такие слухи ходят уже два года, - говорят в пресс-службе областной администрации. - Виталий Владимирович вернулся из отпуска и работает - сегодня у него были совещания и работа в проектном офисе БКД.
Виталий Ткаченко стал заместителем председателя правительства Ярославской области в октябре 2016 года. Он курирует вопросы строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства.