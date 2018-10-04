В Ярославской области посреди учебного дня загорелась школа
В Ярославской области во время занятий загорелась школа в селе Марково Ростовского района. О пожаре в МЧС сообщили около 14 часов 10 минут. Когда здание загорелось, в нем было около 25 детей и учителя.
- Персонал и учащиеся эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. По имеющейся информации, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области.
Деревянное здание сейчас тушат пожарные. В три часа дня была объявлена локализация. Следователи начали проверку директора школы и ответственного за пожарную безопасность - на них могут завести уголовные дела за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.