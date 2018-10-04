В Ярославской области посреди учебного дня загорелась школа

4 Окт. 17:04 2018-10-04T17:59:29+03:00

Когда здание загорелось, в нем было около 25 учеников и учителя. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославской области во время занятий загорелась школа в селе Марково Ростовского района. О пожаре в МЧС сообщили около 14 часов 10 минут. Когда здание загорелось, в нем было около 25 детей и учителя.

- Персонал и учащиеся эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. По имеющейся информации, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области.

Деревянное здание сейчас тушат пожарные. В три часа дня была объявлена локализация. Следователи начали проверку директора школы и ответственного за пожарную безопасность - на них могут завести уголовные дела за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.