2018-10-04T15:44:20+03:00
Происшествия

Бывший директор студгородка сельхозакадемии в Ярославле попал под суд за взятки

Он сдавал комнаты в общежитии посторонним
Александр Клещев
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Директор студгородка в Ярославле пойдет под суд за взяточничество, сообщают в Следственном управлении СКР по Ярославской области.

Известно, что мужчина был комендантом общежития и директором студенческого городка Ярославской сельскохозяйственной академии с 2000 года. По правилам здесь никто, кроме студентов, не имеет права жить.

- Злоумышленник в течение двух лет предоставлял комнаты для временного проживания в общежитии посторонним лицам, - сообщают в пресс-службе СК. - При этом он получал от них взятки в размере 4000 рублей за месяц проживания и от 100 до 250 рублей за один день проживания - в зависимости от условий в конкретной комнате и количества прожитых дней.

Дело передали в Дзержинский районный суд. Сейчас бывший директор находится под подпиской о невыезде.

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