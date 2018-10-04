Полицейские нашли водителя, насмерть сбившего пешехода в Рыбинске
Он скрылся с места ДТП
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Ранее мы сообщали, что сегодня, 4 октября, около половины шестого утра на окружной дороге в Рыбинске, неподалеку от деревни Узково, сбили пешехода. В итоге житель Рыбинского района скончался. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские нашли его.
- На окружной дороге в Рыбинском районе сотрудниками ГИБДД была замечена автомашина «Лифан» с характерными для ДТП повреждениями, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Водитель - 56-летний житель Рыбинска - доставлен в отдел полиции.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.