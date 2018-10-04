Рыбинский спортсмен выиграл забег на Кубке союза конькобежцев России по шорт-треку

4 Окт. 12:45 2018-10-04T12:45:45+03:00

Теперь Артем Козлов может отправиться на Кубок мира

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Конькобежец из Рыбинска Артем Козлов выиграл один из забегов на Кубке союза конькобежцев России по шорт-треку. Он оказался лучшим на дистанции 1000 метров.

Соревнования прошли 28-30 сентября в Конькобежном центре «Коломна» в Подмосковье. Такие всероссийские соревнования проводятся ежегодно. На них отбирают спортсменов в национальную сборную по шорт-треку, для участия в этапах Кубка мира по шорт-треку. В данном случае отбор шел на Кубок мира, который пройдет 2-4 ноября в Калгари (Канада) и 9-11 ноября в Солт-Лейк-Сити (США), а также для участия в других международных соревнованиях.

Всего на старт выходило 17 женщин и 18 мужчин из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Нижегородской, Свердловской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края.