По решению суда в ростовскую котельную вернули газ
Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
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Ростовский районный суд постановил снять ограничение на подачу газа в местную котельную, которая обеспечивает теплом два микрорайона города. Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.
Газ перестали подавать из-за долгов котельной перед «Газпром межрегионгазом». Без тепла остались 10 тысяч человек. Кроме того, не работало отопление в одной школе, четырех детских садах и двух физкультурных комплексах.
- С 4 октября котельная приступает к плановым работам по поставке тепла населению, - сообщил исполняющий обязанности главы Ростовского района Ахмет Хадзиев.
Тепло обещают дать до конца недели.