2018-10-04T15:47:32+03:00
Общество

По решению суда в ростовскую котельную вернули газ

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
Александр Клещев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ростовский районный суд постановил снять ограничение на подачу газа в местную котельную, которая обеспечивает теплом два микрорайона города. Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.

Газ перестали подавать из-за долгов котельной перед «Газпром межрегионгазом». Без тепла остались 10 тысяч человек. Кроме того, не работало отопление в одной школе, четырех детских садах и двух физкультурных комплексах.

- С 4 октября котельная приступает к плановым работам по поставке тепла населению, - сообщил исполняющий обязанности главы Ростовского района Ахмет Хадзиев.

Тепло обещают дать до конца недели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили