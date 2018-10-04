По решению суда в ростовскую котельную вернули газ

4 Окт. 12:42 2018-10-04T15:47:32+03:00

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области

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Ростовский районный суд постановил снять ограничение на подачу газа в местную котельную, которая обеспечивает теплом два микрорайона города. Об этом сообщают в правительстве Ярославской области.

Газ перестали подавать из-за долгов котельной перед «Газпром межрегионгазом». Без тепла остались 10 тысяч человек. Кроме того, не работало отопление в одной школе, четырех детских садах и двух физкультурных комплексах.

- С 4 октября котельная приступает к плановым работам по поставке тепла населению, - сообщил исполняющий обязанности главы Ростовского района Ахмет Хадзиев.

Тепло обещают дать до конца недели.