В Рыбинске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

4 Окт. 11:30 2018-10-04T11:30:22+03:00

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Полицейские ищут водителя, который сбил пешехода на окружной дороге в Рыбинске и скрылся. ДТП произошло сегодня, 4 октября, около половины шестого утра, в районе деревни Узково.

- В результате ДТП 47-летний житель Рыбинского района получил смертельную травму, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Информация о водителе и автомобиле, под колеса которого попал пешеход, устанавливается.

Виноватого в случившемся ищет полиция. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП звонить по телефонам 02, 102 или 30-10-10, 8(4855)22-24-27.