В Рыбинске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Его ищет полиция
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Полицейские ищут водителя, который сбил пешехода на окружной дороге в Рыбинске и скрылся. ДТП произошло сегодня, 4 октября, около половины шестого утра, в районе деревни Узково.
- В результате ДТП 47-летний житель Рыбинского района получил смертельную травму, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Информация о водителе и автомобиле, под колеса которого попал пешеход, устанавливается.
Виноватого в случившемся ищет полиция. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП звонить по телефонам 02, 102 или 30-10-10, 8(4855)22-24-27.