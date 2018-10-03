2018-10-03T23:29:21+03:00
Политика

Вслед за Слепцовым из мэрии Ярославля уйдут два руководителя

Посты покинут заместитель мэра и начальник управления информационной политики
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Аксютенко.Алексей Аксютенко.
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Вслед за Владимиром Слепцовым, оставившим пост мэра Ярославля, из мэрии уйдут два руководителя - заместитель мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Аксютенко и начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов. Об этом чиновники сами рассказали на встрече с журналистами.

- Хочу сказать спасибо Ярославлю! Этот город влюбляет в себя раз и навсегда! Четыре месяца пролетели как один яркий и очень насыщенный день! Спасибо ярославцы! Спасибо моим коллегам. С вами было легко и очень интересно! Спасибо журналистам, за совместную работу и критику! Отдельный респект молодежи Ярославля. За Вами будущее! — написал Алексей Аксютенко в соцсетях.

Аксютенко и Бадалов планируют отправится вместе со Слепцовым в Солнечногорск Московской области, которое станет новым местом работы уходящего городского главы.

Напомним, также свой пост 3 октября покинул руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

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