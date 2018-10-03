Вслед за Слепцовым из мэрии Ярославля уйдут два руководителя
Вслед за Владимиром Слепцовым, оставившим пост мэра Ярославля, из мэрии уйдут два руководителя - заместитель мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Аксютенко и начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций Хаджи Бадалов. Об этом чиновники сами рассказали на встрече с журналистами.
- Хочу сказать спасибо Ярославлю! Этот город влюбляет в себя раз и навсегда! Четыре месяца пролетели как один яркий и очень насыщенный день! Спасибо ярославцы! Спасибо моим коллегам. С вами было легко и очень интересно! Спасибо журналистам, за совместную работу и критику! Отдельный респект молодежи Ярославля. За Вами будущее! — написал Алексей Аксютенко в соцсетях.
Аксютенко и Бадалов планируют отправится вместе со Слепцовым в Солнечногорск Московской области, которое станет новым местом работы уходящего городского главы.
Напомним, также свой пост 3 октября покинул руководитель следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.