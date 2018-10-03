Ярославской области добавит денег федеральный бюджет

3 Окт. 20:50 2018-10-03T20:50:04+03:00

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Самый большой прирост по объему дотаций в 2019 году — в размере 15% по сравнению с 2018 годом — покажут 13 регионов, говорится в расчетах Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) для РБК. Это Ярославская, Томская, Кировская, Оренбургская, Псковская, Астраханская, Калининградская и Новгородская области, а также Марий Эл, Ставропольский край, Крым, Чукотка и Кабардино-Балкария.

Ранее сообщалось, что в следующем году ряд регионов могут столкнуться с падением валового регионального продукта. Так, по расчетам Минэкономразвития, ВРП соседней Костромской области снизится на 2,3 процента.