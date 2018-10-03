В Ярославле врачей-онкологов осудили за мошенничество со льготными лекарствами

3 Окт. 18:28 2018-10-03T18:28:25+03:00

Суд признал двух врачей Ярославской областной клинической онкологической больницы виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере

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Установлено, что в апреле 2016 года 33-летний врач-онколог с целью личного обогащения создал преступную группу, в которую вовлек своего 32-летнего коллегу и 59-летнюю фармацевта аптечного пункта больницы.

Как сообщила областная прокуратура, организатор вносил в медицинские карты пациентов недостоверные сведения о необходимости получения ими лекарственных средств, предназначенных для лечения онкозаболеваний. При этом пациенты ранее уже были обеспечены этими препаратами.

Затем подложные документы передавались во врачебную комиссию, члены которой, не зная о преступных намерениях, принимали решение о предоставлении лекарственных средств.

Далее второй врач оформлял рецепты, по которым препараты получала фармацевт аптечного пункта для последующей продажи по заниженной цене.

В результате в период с апреля 2016 года по май 2017 года члены организованной группы похитили принадлежащие Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области лекарственные препараты стоимостью более 1,9 млн. рублей, «заработав» на их перепродаже около 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия заместитель прокурора Ленинского района г. Ярославля заключил с врачами досудебное соглашение о сотрудничестве. Они признали вину в полном объеме, содействовали раскрытию преступления и возместили ущерб в размере 600 000 рублей.

Суд приговорил организатора преступной группы к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, его подельника – 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с выпиской льготных лекарственных препаратов, на 3 и 2 года соответственно.

В отношении фармацевта уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.