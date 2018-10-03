Здание костела на Кооперативной улице в Ярославле будут забирать у собственника через суд
Об этом сообщают в правительстве области
собственнику постоянно выписывали штрафы.Фото: Александр Клещев
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Дом Чарышникова на улице Кооперативной в Ярославле, в котором раньше был католический костел, будут забирать у собственника через суд, сообщают в правительстве Ярославской области. Департамент охраны объектов культурного наследия направил иск в арбитражный суд.
Кроме того, известно, что в отношении собственника могут возбудить уголовное дело. В 2013 году он приобрел здание за 17 миллионов рублей. С тех пор собственнику постоянно выписывали штрафы за то, что он не выполнял предписания департамента по реставрации здания.
Суд рассмотрит иск 23 октября.