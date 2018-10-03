2018-10-03T16:02:39+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска выращивал в теплице коноплю

Сотрудники полиции изъяли более трех килограммов наркотика
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске полиция изъяла у 37-летнего местного жителя более трёх килограммов конопли. Мужчина выращивал кусты прямо у себя на участке, в теплице.

- В теплице на приусадебном участке были обнаружены целые растения, а также изъяты части высушенных стеблей и листьев, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по факту назаконного сбыта наркотиков. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные веществ».

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