2018-10-03T14:14:51+03:00
Происшествия

В Рыбинске загорелся многквартирный дом: эвакуировали 17 человек

Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь со второго на третье октября в Рыбинске загорелся многоквартирный дом, сообщают в МЧс по Ярославской области. Сообщение о пожаре поступило около половины третьего ночи.

- В доме загорелась квартира площадью 35 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В 5 часов 40 минут объявлена полная ликвидация пожара.

Пострадавших нет. Известно, что спасатели эвакуировали из дома 17 жильцов. Напомним, что сегодня, 3 октября, около половины девятого утра в Рыбинске столкнулиь две легковушки. Один из водителей погиб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили