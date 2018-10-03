В Рыбинске загорелся многквартирный дом: эвакуировали 17 человек

3 Окт. 14:14 2018-10-03T14:14:51+03:00

Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области

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В ночь со второго на третье октября в Рыбинске загорелся многоквартирный дом, сообщают в МЧс по Ярославской области. Сообщение о пожаре поступило около половины третьего ночи.

- В доме загорелась квартира площадью 35 квадратных метров, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В 5 часов 40 минут объявлена полная ликвидация пожара.

Пострадавших нет. Известно, что спасатели эвакуировали из дома 17 жильцов. Напомним, что сегодня, 3 октября, около половины девятого утра в Рыбинске столкнулиь две легковушки. Один из водителей погиб.