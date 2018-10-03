2018-10-03T12:52:10+03:00
Происшествия

Ярославец до смерти избил своего отца

Мужчине грозит до 15 лет
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело 35-летнего ярославца, который убил своего отца, утверждено прокурором Дзержинского района. Теперь его рассмотрят в суде.

Трагедия произошла еще в октябре прошлого года. С тех пор расследование вели следственные органы. По их версии, мужчина выпивал дома вместе со своим 58-летним отцом. Вдруг между ними произошел конфликт. Сын набросился на пожилого мужчину и начал его избивать. От полученной черепно-мозговой травмы отец скончался…

Обвиняемому светит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили