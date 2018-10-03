Ярославец до смерти избил своего отца

3 Окт. 12:52 2018-10-03T12:52:10+03:00

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Уголовное дело 35-летнего ярославца, который убил своего отца, утверждено прокурором Дзержинского района. Теперь его рассмотрят в суде.

Трагедия произошла еще в октябре прошлого года. С тех пор расследование вели следственные органы. По их версии, мужчина выпивал дома вместе со своим 58-летним отцом. Вдруг между ними произошел конфликт. Сын набросился на пожилого мужчину и начал его избивать. От полученной черепно-мозговой травмы отец скончался…

Обвиняемому светит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.