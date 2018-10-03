В Рыбинске столкнулись «ВАЗ» и «Киа»: один из водителей погиб

3 Окт. 11:01 2018-10-03T11:01:49+03:00

От удара «двенашка» перевернулась набок, а у иномарки смяло капот. Фото: группа "Рыбинск-40" / vk.com.

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске столкнулись «ВАЗ 2112» и «Киа Серато». ДТП произошло сегодня, 3 октября, около 8 часов 20 минут на Ярославском тракте, неподалеку от Копаевской промзоны.

От удара «двенашка» перевернулась набок, а у иномарки смяло капот.

- В машинах не было пассажиров, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - За рулем «Киа» был 33-летний мужчина. Сведения о водителе «ВАЗа» установить не удалось. Их обоих доставили в больницу с травмами. Позднее водитель отечественной легковушки скончался.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.