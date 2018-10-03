В Рыбинске столкнулись «ВАЗ» и «Киа»: один из водителей погиб
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
От удара «двенашка» перевернулась набок, а у иномарки смяло капот. Фото: группа "Рыбинск-40" / vk.com.
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В Рыбинске столкнулись «ВАЗ 2112» и «Киа Серато». ДТП произошло сегодня, 3 октября, около 8 часов 20 минут на Ярославском тракте, неподалеку от Копаевской промзоны.
От удара «двенашка» перевернулась набок, а у иномарки смяло капот.
- В машинах не было пассажиров, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - За рулем «Киа» был 33-летний мужчина. Сведения о водителе «ВАЗа» установить не удалось. Их обоих доставили в больницу с травмами. Позднее водитель отечественной легковушки скончался.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.