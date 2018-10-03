12-летний Вова Борисов ушел из школы в Ярославле и не вернулся. Мальчика ищут родственники и полиция

3 Окт. 10:48 2018-10-03T10:48:44+03:00

Из особых примет у подростка шрам от ожога на ноге

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Во вторник, 2 октября, в Ярославле пропал мальчик. 12-летний Вова Борисов ушел из школы в Брагино и не вернулся.

На вид подростку 12-13 лет. Высокий, худощавый, сутулится. Волосы темные, короткие. Цвет глаз - серо-голубой. Из особых примет у мальчика ожог на левой ноге.

Пропавший Вова Борисов был одет в темно-серую куртку на молнии, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. С собой у парня была спортивная темно-зеленая сумка.

Если вы знаете, где находится мальчик, или видели его после 2 октября, пожалуйста, позвоните в полицию по телефонам 02, 102, 112 ( с сотового) или по номеру 8-910-964-0838 – горячая линяя ЯрСпас.