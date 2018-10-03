Владимир Слепцов: «Я хотел бы ярославцам пожелать оптимизма и удачи»

3 Окт. 08:39 2018-10-03T08:39:39+03:00

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Владимир Слепцов назвал Ярославль намоленным городом и пожелал ярославцам оптимизма и удачи. Об этом он разговаривал в прямом эфире программы «Диалоги» на «Городском телеканале».

- Во-первых, я считаю, что свою миссию я выполнил, очень многое сделано для города, - ответил на вопрос о причинах ухода Слепцов. - Есть определенные договоренности с губернатором. Я считаю, что решения, принятые на уровне правительства Ярославской области, — они осознанные и думаю, что будущий мэр привнесет еще больше результатов. Чтобы город был счастливым, чтобы его обходили все горести, чтобы он был благоустроенным и безопасным.

Тем не менее, на вопрос о том, с каким настроением он покидает Ярославль, Слепцов долго не отвечал - и только после длинной паузы ответил: «С хорошим». Кроме того, Владимир Слепцов сказал, что будет постоянно приезжать в Ярославль с семьей из Московской области, где он будет возглавлять «один из самых достойных районов».

Напомним, полномочия мэра Ярославля у Владимира Слепцова истекают в полночь четвертого октября.