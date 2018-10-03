2018-10-03T08:39:39+03:00
Общество

Владимир Слепцов: «Я хотел бы ярославцам пожелать оптимизма и удачи»

Что сказал мэр Ярославля на прощание
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимир Слепцов назвал Ярославль намоленным городом и пожелал ярославцам оптимизма и удачи. Об этом он разговаривал в прямом эфире программы «Диалоги» на «Городском телеканале».

- Во-первых, я считаю, что свою миссию я выполнил, очень многое сделано для города, - ответил на вопрос о причинах ухода Слепцов. - Есть определенные договоренности с губернатором. Я считаю, что решения, принятые на уровне правительства Ярославской области, — они осознанные и думаю, что будущий мэр привнесет еще больше результатов. Чтобы город был счастливым, чтобы его обходили все горести, чтобы он был благоустроенным и безопасным.

Тем не менее, на вопрос о том, с каким настроением он покидает Ярославль, Слепцов долго не отвечал - и только после длинной паузы ответил: «С хорошим». Кроме того, Владимир Слепцов сказал, что будет постоянно приезжать в Ярославль с семьей из Московской области, где он будет возглавлять «один из самых достойных районов».

Напомним, полномочия мэра Ярославля у Владимира Слепцова истекают в полночь четвертого октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Рыбинска украл коляску для знакомой и получил два года тюрьмы
Бумеранг Фемиды: ярославец попал в суд за то, что пнул судебного пристава
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Половина госконтрактов Ярославской области уходит поставщикам из других регионов
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Жители проспекта Авиаторов в Ярославле просят у мэрии вернуть им пешеходный переход
Власти Ярославля хотят продать Белинский рынок
Только что благоустроенный в Рыбинске Карякинский парк хотят закрыть
В торговом центре Дзержинского района Ярославля неизвестные попытались вскрыть терминал
Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего 13-летнего мальчика в Брагино
Следующий полет рыбинского космонавта Алексея Овчинина планируется на весну 2019 года
В Ярославской области у строительной фирмы украли 600 килограммов металла
В Ярославле ограбили банкомат: ярославцев просят помочь найти преступников по фото
В Брагино мужчина на иномарке сбил двух детей
В Ярославле на время футбольного матча ограничат движение в центре
На своем первом ОГС Владимир Волков потребовал почистить общественный транспорт Ярославля
В Ярославле машина сбила 14-летнюю девочку, которая шла на красный и говорила по телефону
Двум зданиям в Ярославле присвоен статус памятников
В Ярославской области будут судить водителя, по вине которого погиб человек
В Переславле осудили мужчин, которые воровали и поджигали автомобили